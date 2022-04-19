ВПК еще отходит от Covid-19: в США размышляют как повысить производство оружия для Украины

По данным экспертов, опыт показывает, что Штатам нужно от 1,5 до 3 лет, чтобы подготовить военно-промышленный комплекс к войне.

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В Украине продолжается полномасштабное вторжение России. На этом фоне Пентагон оценивает способность военно-промышленного комплекса наращивать производство необходимого оружия. Об этом сообщает Defense News.

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Указывается, что компании оборонного комплекса все еще борются с последствиями пандемии Covid-19 — налаживают цепочки поставок, а также решают проблемы с рабочей силой.

Время, детали и станки

Замминистра обороны по промышленной политике Билл Гринуолт, по оборонно-промышленному комплексу заявил, что исходя из опыта, компаниям требуется от 1,5 до 3 лет, чтобы подготовиться к войнам. Ныне ВПК, бюджет и системы закупок находятся в режиме мирного времени, когда время не играет особой роли. Из этих процессов трудно найти выход.

"США столкнутся с проблемами запуска производственных линий, трудовыми ресурсами, проблемами цепочки поставок, проблемами устаревания деталей и станков, временными ограничениями, связанными с сертификацией новых поставщиков и технических подходов, а также временем ожидания выпуска бюджетов и контрактов", — заявляет Гринуолт.

[ + – ] Передача Javelin в Украину

На прошлой неделе Пентагон организовал встречу с рядом компаний военно-промышленного комплекса. На ней обсуждался вопрос ускорения производства существующих систем. Необходимо производство оружия, которое можно быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и применять на поле боя.

По состоянию на 14 апреля США передали:

Stinger — 1400

Javelin — 5500

БПЛА Switchblade — 700

стрелковое оружие — 7000

патроны — 50 млн

155-мм гаубицы — 18 единиц и 40 тыс. снарядов к ним

Ми-17 — 16 единиц

Хамви — сотни

БТР М113 — 200.

Анализ Марка Канциана из Центра стратегических и международных исследований указывает, что США передали Украине треть всех своих запасов ракет Javelin. Для того чтобы восполнить запасы, понадобится 32 месяца. За год Lockheed-Raytheon способны произвести от 1000 до 6480 противотанковых ракет.

Минобороны озабочено не только своими собственными поставками и оснащением Украины, но и заменой союзников, которые отправляют украинской армии танки и системы противоракетной обороны. Они требуют у США возмещение отправленной техники.

Вопрос оборонного планирования на 2023-25 годы остается открытым

Опрос оборонных компаний показал, что промышленность плохо способна к наращиванию производства, пандемия COVID-19 продолжает влиять на сектор. По результатам опроса удалось вывести самые проблемные моменты:

отсутствие человеческого капитала в США с необходимым уровнем доступа

ограниченная цепочка поставок

На закупку деталей, производство изделия и его продажу сейчас уходит 128 дней (в 2020 году). Ранее этот показатель составлял 56 дней (в 2019 году). Вдобавок в ВПК опасаются, что растущий спрос на оружие сейчас из-за войны в Украине, может не окупить вложения в новые производственные линии через пару лет, когда спрос уменьшится.

"Такого рода проблемы не новы для сектора, но они поднимают фундаментальный вопрос: могут ли капиталовложения и расширение рабочей силы принести приемлемую отдачу, или есть мнение, что растущий спрос в 2022–2023 годах может снизиться в 2024–2026 годах?", — заявил директор Capital Alpha Partners Байрон Каллан.

Напомним, по данным СМИ, Запад готовился к партизанской войне в Украине, поэтому сейчас им приходится перестраивать цепочку поставок оружия Украине.

18 апреля премьер-министр Италии Марио Драги анонсировал поставки оружия Украине. Парламент единогласно утвердил поставки, так как санкции не останавливают ВС РФ.