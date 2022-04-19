ВПК ще відходить від Covid-19: у США розмірковують, як підвищити виробництво зброї для України

За даними експертів, досвід показує, що Штатам потрібно від 1,5 до 3 років, щоб підготувати воєнно-промисловий комплекс до війни.

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В Україні продовжується повномасштабне вторгнення Росії. На цьому фоні Пентагон оцінює здатність воєнно-промислового комплексу нарощувати виробництво необхідної зброї. Про це повідомляє Defense News.

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Вказується, що компанії оборонного комплексу все ще борються з наслідками пандемії Covid-19 — налагоджують ланцюжки поставок, а також вирішують проблеми із робочою силою.

Час, деталі та верстати

Заступник міністра оборони з промислової політики Білл Грінуолт, з оборонно-промислового комплексу заявив, що виходячи з досвіду, компаніям потрібно від 1,5 до 3 років, щоб підготуватися до війн. Нині ВПК, бюджет і системи закупівель перебувають у режимі мирного часу, коли час не відіграє особливої ролі. З цих процесів важко знайти вихід.

"США зіштовхнуться з проблемами запуску виробничих ліній, трудовими ресурсами, проблемами ланцюжка поставок, проблемами старіння деталей і верстатів, тимчасовими обмеженнями, пов'язаними із сертифікацією нових постачальників і технічних підходів, а також часом очікування випуску бюджетів і контрактів", — заявляє Грінуолт.

[ + – ] Передавання Javelin в Україну

Минулого тижня Пентагон організував зустріч із низкою компаній воєнно-промислового комплексу. На ній було обговорено питання прискорення виробництва наявних систем. Необхідно виробництво зброї, яку можна швидко експортувати, розгортати з мінімальною підготовкою та застосовувати на полі бою.

Станом на 14 квітня США передали:

Stinger — 1 400;

Javelin — 5 500;

БПЛА Switchblade — 700;

стрілецька зброя — 7 000;

патрони — 50 млн;

155-мм гаубиці — 18 одиниць та 40 тис. снарядів до них;

Мі-17 — 16 одиниць;

Гамві – сотні;

БТР М113 — 200.

Аналіз Марка Канціана із Центру стратегічних і міжнародних досліджень вказує, що США передали Україні третину всіх своїх запасів ракет Javelin. Щоб заповнити запаси, знадобиться 32 місяці. За рік Lockheed-Raytheon здатні виготовити від 1 000 до 6 480 протитанкових ракет.

Міноборони стурбоване не лише своїм власним постачанням та оснащенням України, а й заміною союзників, які відправляють українській армії танки та системи протиракетної оборони. Вони вимагають у США відшкодування відправленої техніки.

Питання оборонного планування на 2023-25 роки залишається відкритим

Опитування оборонних компаній показало, що промисловість погано здатна до нарощування виробництва, пандемія COVID-19 продовжує впливати на сектор. За результатами опитування вдалося вивести найпроблемніші моменти:

відсутність людського капіталу США з необхідним рівнем доступу;

обмежений ланцюжок поставок.

На закупівлю деталей, виробництво виробу та його продаж зараз іде 128 днів (у 2020 році). Раніше цей показник становив 56 днів (у 2019 році). До того ж у ВПК побоюються, що підвищений попит на зброю зараз через війну в Україні може не окупити вкладення в нові виробничі лінії через кілька років, коли попит зменшиться.

"Такого роду проблеми не нові для сектору, але вони порушують фундаментальне питання: чи можуть капіталовкладення і розширення робочої сили принести прийнятну віддачу, чи є думка, що підвищений попит у 2022–2023 роках може знизитися у 2024–2026 роках?" — заявив директор Capital Alpha Partners Байрон Каллан.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Захід готувався до партизанської війни в Україні, тому зараз їм доводиться розбудовувати ланцюжок постачання зброї Україні.

18 квітня прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі анонсував постачання зброї Україні. Парламент одноголосно затвердив постачання, оскільки санкції не зупиняють ЗС РФ.