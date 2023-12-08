Знаем все о "мерзких существах": у Зеленского отреагировали на смерть Кивы (видео)

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, в России нарастает неуправляемость процессов в обществе. Вскоре все сбежавшие предатели почувствуют это на себе.

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8 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, какие три аспекта имеет убийство экс-нардепа Ильи Кивы в Подмосковье. Один из аспектов — его связь с криминалом. Другие два связаны с работой спецслужб и общей атмосферой в РФ. Заявление прозвучало во время интервью политика порталу "Мы — Украина".

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По мнению Подоляка, в деле Кивы есть три составляющие, две из которых касаются и других предателей. Первая составляющая — "криминальная личность" экс-нардепа. Кроме того, в его жизни время от времени случались различные "странные инциденты".

Вторая составляющая, о которой должны помнить предатели — это умелость СБУ, ГУР и других спецслужб. Работники этих ведомств действуют через сеть агентов на территории РФ, отметил советник. Сеть действует эффективно, поэтому известно все о местожительстве этих "мерзких существ".

"Они знают точно, где это лицо находится, что оно делает и чем оно живет. И еще раз подчеркиваю, они могут думать о себе все что угодно, но они не нужны Российской Федерации".

Третий аспект — общая криминогенная ситуация в РФ, которая ежедневно ухудшается и это также рано или поздно сыграет роль в жизни беглых политиков из Украины. Подоляк напомнил, что Кремль "выдал индульгенцию" убийцам и насильникам, которые отвоевали в Украине. Теперь эти люди возвращаются домой и вскоре по всей территории страны-агрессора пронесутся различные криминальные инциденты.

"В России постепенно растет количество инцидентов. Управляемость процессов криминализация нарастает. Они не будут контролировать те процессы, которые будут происходить в России. Россия, совершенно понятно, будет гореть", — заявил украинский политик.

Подоляк отметил, что Илья Кива заплатил самую высокую цену за измену Украины и такую же цену заплатят другие предатели, которые пока живы. Все они будут наказаны и не будет шанса спастись, поскольку из-за их действий погибли тысячи украинцев.

"У них нет ни одного шанса в связи с таким масштабом военных преступлений с таким масштабом гибели гражданского населения Украины не заплатить самую высокую цену — юридическую и физическую".

Смерть Ильи Кивы — детали

Отметим, днем 8 декабря представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов также прокомментировал ситуацию со смертью Ильи Кивы. По его словам, чтобы провести спецоперацию против предателя, агенты иногда рисковали жизнью. При этом те предатели, которые еще живы, находятся под пристальным наблюдением украинских и российских спецслужб.

О смерти Кивы стало известно днем 6 декабря. В росСМИ утверждали, что мужчину нашли мертвым где-то в Подмосковье. Позже сообщили, что он получил два огнестрельных ранения, в голову и грудь, когда находился в парке неподалеку от коттеджного городка. Подружка предателя рассказала, что он имел привычку уединяться на улице, когда снимал пропагандистские антиукраинские видео. Российские следователи предположили, что во время съемки экс-нардепа отыскал убийца.

Напоминаем, в ГУР рассказали о состоянии здоровья жены главы разведки Марианны Будановой, об отравлении которой стало известно в конце ноября. Кроме того, разведчики отметили, что впереди украинцев ждет тяжелая зима.