Станция "Феникс-1": в ВСУ рассказали о боевой работе новейшей украинской РЛС (фото)

РЛС "Фенікс-1" принят на вооружение ВСУ в 2021 году. Станция совместима со всеми украинскими зенитно-ракетными комплексами, а также может работать и с западными образцами.

Related video

Военно-воздушные силы ВСУ для защиты украинского неба используют новейшую радиолокационную станцию 80К6КС1 "Фенікс-1". Данная РЛС обнаружения была создана в Украине и поставлена на вооружение относительно недавно, в 2021 году. О работе украинской станции и боевом дежурстве операторов "Феникса" рассказала пресс-служба Командования ВВС Вооруженных сил Украины.

Оператор станции военнослужащая Анна дежурит на своем посту и обнаруживает воздушные объекты, в частности вражеские крылатые ракеты. После их выявления каждой из ракет противника присваивается номер, а местоположение и направление движения вносится в автоматизированную систему управления (АСУ) и передается на командный пункт.

Оператор рассказала об одном из эпизодов своей работы, когда была обнаружена цепочка ракет, запущенных с вражеской территории.

"Фиксирую первые ракеты, вошедшие в зону действия РЛС. Вижу следующие ракеты — тот же алгоритм действий, плюс — обновляю информацию о предыдущих… За ними еще ракеты, и еще… С бешеной скоростью фиксирую — печатаю — передаю, а они все летят и летят… Среди этой непрерывной цепочки выделяю группу ракет, которая мчится четко на нас", — рассказала Анна.

Оператор РЛС "Фенікс-1" Анна на боевом дежурстве

При этом она подчеркнула, что выключить станцию и оставить позицию невозможно, поскольку от этой РЛС-ки зависела работа многих подразделений ПВО.

Обозреватели портала "Милитарный" пишут, что трехкоординатная РЛС отечественного производства "Фенікс-1" предназначена для "обнаружения в зоне обзора, определения координат и скорости объектов в воздушном пространстве, а также их сопровождения в радиусе 400 километров".

Станция фактически является развитием радаров 79К6 и 80К6 с современными твердотельными модулями и с использованием технологий цифровых антенных решеток.

Более того "Фенікс-1" построена на новейшей элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, которые работают по алгоритмам НПК "Искра".

Новая РЛС совместима с имеющимися на вооружении Украины зенитными комплексами, таких как "Бук-М1", а также способна работать в связке с системами ПВО западных образцов.

Важно

Брянский сценарий: эксперты предположили, как ВСУ сбили Су-24 над Черным морем

"Конструктивно радиолокационная станция, генератор и пункт управления размещены на едином прицепном шасси. Это упростило логистику и время развертывания, которое было сокращено до шести минут", — подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что в районе Севастополя, обнаружен неопознанный комплекс, который создает существенные помехи. Западные эксперты отметили, что излучения такой мощности могут исходить из радиолокационных станций "Воронеж" или "Небо-М".