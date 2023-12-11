ВС РФ начали рыть траншеи с потолками: зачем это нужно оккупантам, — эксперты (фото)

Военные аналитики предположили, что российские войска, закрывая окопы сверху, хотят защитить личный состав от ударов дронов-камикадзе. Однако есть и другая причина строительства таких сооружений.

Related video

Российские оккупанты начали создавать траншеи так называемого закрытого типа. Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ зафиксировали такие сооружения, которые накрыты "потолком" из подручных материалов. На это обратили внимание аналитики из Defence Express, назвав в своем материале от 10 декабря вероятные причины создания таких укреплений.

Обозреватели пишут, что россияне создает над траншеями навесы, чтобы защитить личный состав от атак украинских беспилотников. Интересно, что такие "потолки" создают даже из украденных оккупантами солнечных панелей. Причем противник закрывает окопы не только сверху, но и по бокам. Таким образом, эти сооружения мешают операторам украинских дронов выполнять боевые задачи, из-за чего требования к их навыкам возрастают.

"Учитывая то, что враг очень сильно вкладывается в создание фортификационных сооружений, вполне возможно ожидать значительное распространение аналогичных решений, когда вся протяженность вражеских позиций будет дополнительно защищена от дронов", — отмечают эксперты.

Между тем западные обозреватели по этому вопросу пишут, что такие "потолки" над российскими траншеями предназначены не столько для защиты от FPV-дронов, как для того, чтобы скрыть передвижение своих войск.

В качестве аргумента они отмечают, что материалы, из которого собирают эти укрепления, — а это металлопрофиль для быстрой сборки каркаса, брезент, останки обшивки бронетехники и т.д, — не предназначены для рассеивания энергии подрыва дрона-камикадзе.

Важно

Более 6000 км окопов: эксперт назвал оружие, которое могло бы уничтожить российскую оборону

"Основная цель этих дополнительных решеток и крыш в окопах носит более стратегический характер. Они служат визуальным щитом от украинских операторов беспилотников, эффективно скрывая передвижение российских войск в траншеях. Таким образом, они сбивают прицельные удары беспилотников, обеспечивая тактическую защиту", — подытожили эксперты.

Напомним, по данным аналитиков из ISW, оккупанты минируют территорию вдоль линии фронта с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что российские дроны могут нести как противопехотные мины ОЗМ, ПМН, ПОМ, так и противотанковые — ПТМ-3 и ПТМ-4.