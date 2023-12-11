ВС РФ дистанционно минируют территорию возле фронта: как им это удается

Российские беспилотники могут нести как противопехотные мины ОЗМ, ПМН, ПОМ, так и противотанковые — ПТМ-3 и ПТМ-4, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Российской Федерации минируют территорию вдоль линии фронта с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 10 декабря.

"Российский военкор заявил, что российские войска используют беспилотники для дистанционного минирования районов вдоль линии фронта", — говорится в сообщении ISW.

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По информации российского блогера, дроны могут нести как противопехотные мины ОЗМ, ПМН, ПОМ, так и противотанковые — ПТМ-3 и ПТМ-4.

Россиянин отметил, что российские военные модернизируют свои цифровые средства связи на танках Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. По сообщению росСМИ, в августе на вооружение 4-го мотострелкового батальона (2-й корпус армии "ЛНР") впервые поступила цифровая система связи "Сотник-БЛ", заменив устаревшие системы радиосвязи Р-173 и Р-123.

Напомним, 23 ноября начальник штаба артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Денис Нагорный сообщил, что оккупанты заставляют свою пехоту передвигаться по заминированным полям. Также россияне минируют отходы своим солдатам, чтобы те не отступали.

21 ноября в СМИ сообщили, что тотальное минирование территорий оккупантами помешало Украине провести контрнаступление таким, как его планировали. В частности, ВС РФ сделали минные заграждения почти непроходимыми даже для современных саперных систем, которые предоставил Запад. Начальник главного управления противоминной деятельности Минобороны Украины Руслан Берегули сообщил, что в некоторых местах на один квадратный километр может быть по 2-3 мины.