Отправили проходить ВВК: в Ровно отец пятерых детей и известный врач получил повестку

Случай с врачом является достаточно стандартной ситуацией, которая не должна вызывать беспокойства, считают правоведы. Соблюдать правила воинского учета должны все без исключения призывники.

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В Ровно известный врач-анестезиолог областной детской больницы Павел Сильковский получил повестку. Он пришел в военкомат, а там ему дали направление на ВВК, несмотря на то, что он имеет пятерых несовершеннолетних детей. Об этом пишет ТСН.ua.

По словам врача, он не собирался ни с кем спорить и уклоняться от службы.

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"Я пошел туда со своими документами и все это предъявил. Со мной нормально общались, никаких проблем не было. Но сказали, что я должен таки пройти медкомиссию, а уже тогда будут принимать во внимание факт, что у меня пять несовершеннолетних детей. Это единственное, что меня немного удивило, потому что раньше так же ходил в военкомат мой знакомый, тоже многодетный отец. Его документы приняли во внимание и сразу дали отсрочку, на комиссию не отправляли", — рассказал Павел Сильковский.

Он отметил, что ВЛК уже прошел и в ближайшие дни отнесет решение в ТЦК.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua отметила, что соблюдать правила воинского учета должны все без исключения призывники. По ее мнению, такой случай с врачом является достаточно стандартной ситуацией, которая не должна вызывать беспокойства.

"По правде говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила воинского учета, не обновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и тому подобное. И ТЦК СП, который в свою очередь может и не знать о наличии права для отсрочки, имеет все основания вызвать мужчину призывного возраста для уточнения учетных данных, постановки на воинский учет, направления на ВВК, а уже после будет рассматривать вопрос о наличии или отсутствии оснований для отсрочки", — рассказала Марина Бекало.

Она отметила, что если гражданин ранее не становился на воинский учет или менял место жительства и не стал на воинский учет и не возобновлял свои учетные данные, то ТЦК СП имеет право вызвать военнообязанного для обновления учетных данных. После прохождения ВВК и обновления учетных данных, ТЦК СП должен рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, если для этого есть основания.

Напомним, что на Закарпатье представители ТЦК и СП вручают повестки мужчинам в тренажерных залах.

Ранее сообщалось, что в Украине существуют 10 категорий граждан, которых могут мобилизовать только с их согласия и по месту жительства. Таких людей не могут отправить на фронт или в другой регион.