Відправили проходити ВЛК: в Рівному батько п'ятьох дітей і відомий лікар отримав повістку

Випадок з лікарем є достатньо стандартною ситуацією, яка не повинна викликати занепокоєння, вважають правознавці. Дотримуватися правил військового обліку мають усі без виключення призовники.

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У Рівному відомий лікар-анестезіолог обласної дитячої лікарні Павло Сільковський отримав повістку. Він прийшов до військкомату, а там йому дали направлення на ВЛК, попри те, що він має п'ятьох неповнолітніх дітей. Про це пише ТСН.ua.

За словами лікаря, він не мав наміру ні з ким сперечатися та ухилятися від служби.

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"Я пішов туди зі своїми документами і все це пред’явив. Зі мною нормально спілкувалися, ніяких проблем не було. Але сказали, що я маю таки пройти медкомісію, а вже тоді будуть брати до уваги факт, що в мене п’ять неповнолітніх дітей. Це єдине, що мене трохи здивувало, бо раніше так само ходив у військкомат мій знайомий, теж багатодітний батько. Його документи прийняли до уваги і одразу дали відстрочку, на комісію не відправляли", — розповів Павло Сільковський.

Він зауважив, що ВЛК вже пройшов і найближчими днями віднесе рішення до ТЦК.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua зазначила, що дотримуватися правил військового обліку мають усі без виключення призовники. На її думку, такий випадок з лікарем є достатньо стандартною ситуацією, яка не повинна викликати занепокоєння.

"Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо. І ТЦК СП, який в свою чергу може і не знати про наявність права для відстрочки, має всі підстави викликати чоловіка призовного віку для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік, направлення на ВЛК, а вже після буде розглядати питання про наявність або відсутність підстав для відстрочки", — розповіла Марина Бекало.

Вона зазначила, що якщо громадянин раніше не ставав на військовий облік або змінював місце проживання і не став на військовий облік і не поновлював свої облікові дані, то ТЦК СП має право викликати військовозобов'язаного для поновлення облікових даних. Після проходження ВЛК та поновлення облікових даних, ТЦК СП має розглянути питання про надання відстрочки, якщо для цього є підстави.

Нагадаємо, що на Закарпатті представники ТЦК та СП вручають повістки чоловікам у тренажерних залах.

Раніше повідомлялося, що в Україні існують 10 категорій громадян, яких можуть мобілізувати лише за їхньою згодою та за місцем проживання. Таких людей не можуть відправити на фронт або в інший регіон.