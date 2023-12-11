"Украина станет неприступной стеной": в Офисе президента призвали Европу дать необходимый ресурс

У европейских стран есть время построить сильные армии и нарастить военные возможности, пояснил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, ведь Украина дарит его благодаря эффективному сопротивлению против России.

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Украина сможет быть неприступной стеной для Европы, но для этого нужен определенный ресурс. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, в Telegram высказал свое мнение.

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Он отметил, что все ошибаются, но на исправление этой ошибки уйдут годы — построение армии, способной противостоять российским захватчикам, требует времени. По его словам, сейчас у европейских стран это время есть, ведь Украина дарит его благодаря эффективному сопротивлению. ВСУ доказали, что могут, умеют и будут уничтожать российские милитарные возможности и надежды на доминирование.

"Дайте нам необходимый ресурс, и Украина станет неприступной стеной, которая позволит перестроить глобальную безопасность", — заявил Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента, в качестве примера, вспомнил слова генерального инспектора немецкого Бундесвера Карстена Броера, который призвал немцев готовиться к оборонительной войне. Генерал-лейтенант признал, что в нынешнем состоянии немецкая армия не способна защитить свою страну и союзников по НАТО.

"Это и есть единственные настоящие реалии. Которые, кстати, прекрасно понимает и РФ, почему и вела себя в Европе всегда вызывающе", — пояснил Подоляк.

В заметке он призвал не критиковать Германию или любую другую страну за это. По его словам, десятилетия спокойной жизни в Европе заставили многих верить в возможность вечного мира, действенность международного права и ориентированности бизнеса той же сырьевой России.

Напомним, 8 декабря Подоляк разъяснил раздачу повесток в спортзалах. Он уверен, что мужчины должны понимать, какая война идет рядом с ними и осознавать, как она должна финализироваться. По его словам, сейчас Министерство обороны, профильный комитет Верховной Рады работают над новой программой мобилизации, ее стратегией, в которой важное место занимает рекрутинговая составляющая.