В Польше будет новый министр обороны: что известно о Владиславе Косиняк-Камыше

Новый глава оборонного ведомства говорит, что надо будет пересмотреть многочисленные контракты на приобретение оружия, а также усиливать сотрудничество с НАТО.

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Парламент выразил недоверие правительству премьер-министр Мариушу Моравецкому. Новым главой правительства стал Дональд Туск, который уже заявил, что министром обороны станет Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает Defence 24.

13 декабря новое правительство во главе с Дональдом Туском должно дать присягу в президентском дворце. Владислав Косиняк-Камыш будет новым министром обороны и вице-премьер-министром вместо Мариуша Блащака.

Как отмечают в издании, Косиняк-Камыш уже неоднократно высказывался о польской армии и многочисленных закупках Минобороны. По его мнению, необходимо пересмотреть контракты на приобретение нового вооружения, возможно, некоторые из них придется отменять. Однако в целом политику ведомства он считает правильной, надо продолжать покупать новое вооружение.

Владислав Косиняк-Камыш также считает, что силы теробороны в последние годы показали себя эффективно, поэтому порекомендует их подчинить напрямую министру обороны. Отдельно он отмечает, что в Польше есть два важных союза — ЕС и НАТО. Поэтому нужно и в дальнейшем сотрудничать с Альянсом и вооруженными силами других стран.

Политическая карьера Косиняк-Камыша началась в 2000 году в рядах Польской народной партии. С 2015 года он является президентом партии, а еще в 2011 году он работал министром труда и соцполитики. По образованию он врач с докторской степенью. В 2020 году баллотировался на пост президента, но набрал на них 2,36%.

Напомним, 12 декабря Дональд Туск обратился к Западу относительно помощи Украине. Также новый премьер говорит, что есть способ для быстрого разблокирования границы с Украиной.