Рискованные схемы: украинцы используют детей для уклонения от мобилизации, — адвокат (видео)

Если женщина согласится на рискованную схему — впоследствии будет долго возвращать себе права на ребенка, отметила адвокат Кристина Очкур. Между тем ситуация может ухудшиться из-за непредсказуемости войны.

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Военнообязанные украинцы, чтобы избежать мобилизации, используют возможность отсрочки благодаря единоличной опеке над несовершеннолетними. Чтобы реализовать этот способ, они уговаривают жен отказаться от детей. О деталях новой схемы рассказала адвокат Кристина Очкур в Telegram-канале адвокатского агентства "Пани в законе".

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Юрист записала видео, в котором дала ответ на вопрос: "Может ли мужчина получить отсрочку от армии, если станет единоличным опекуном ребенка". Чтобы использовать эту схему, женщина должна отказаться от детей. Тогда мужчина становится "одиноким отцом" и может избежать мобилизации, — массово интересуются украинцы.

Мобилизация в Украине — отсрочка из-за детей

По словам Очкур, в украинском законодательстве не предусмотрено, что человек может прийти к нотариусу и написать отказ от ребенка, или передать права на ребенка и тому подобное.

"Ребенок — это не предмет. Не может быть так, что мать переписала ребенка на отца, пока идет мобилизация, а потом переоформила на себя. Нет, так не бывает", — пояснила адвокат.

Единственный момент, когда женщина может написать заявление на отказ — в роддоме, прозвучало на видео.

Однако есть другой путь — лишение родительских прав. Это осуществляется в судах с участием органов опеки и основания должны быть "железобетонными".

Также муж может обратиться в суд с просьбой лишить жену родительских прав. Жена может с этим согласиться — и таким образом военнообязанный действительно может получить право на отсрочку.

Какие риски новой схемы уклонения

Очкур назвала две проблемы, которые могут возникнуть у людей при использовании рискованной схемы. Во-первых, женщине потом будет трудно вернуть права на ребенка — процесс может длиться около года. Во-вторых, во время войны может что-то случиться с отцом и тогда дополнительно усложнится жизнь ребенка.

"Кто знает-что может произойти с родителями, у нас все же война идет, что будет тогда с теми детьми?" — отметила юрист.

Очкур разъяснила еще один вопрос, который касается выезда детей за границу. Бывают случаи, когда родственники получают доверенность на право вывоза ребенка: этот документ не означает лишение родительских прав.

Отметим, в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть статья 23, в которой перечисляют, кто может получить право на отсрочку от призыва по мобилизации. Ранее Фокус писал, что отсрочку могут получить студенты, если они учатся на дневной или дуальной форме независимо от специальности. Всего можно насчитать 13 категорий граждан, которых не будут мобилизовать. Среди них — единоличные опекуны несовершеннолетних, опекуны людей с тяжелыми хроническими болезнями и с инвалидностью, люди некоторых профессий и тому подобное.

Напоминаем, народные депутаты готовят законопроект, которым внесут изменения в Закон о мобилизации. Между тем в Минобороны Украины объявили, что планируют реформировать систему мобилизации через ТЦК и СП и будут искать людей для армии через систему рекрутинга.