Для БПЛА и подствольников: Минобороны допустило к эксплуатации еще 13 видов боеприпасов

Беспилотники получат многоцелевые, комбинированные, осколочно-фугасные и другие типы боеприпасов. По словам Ивана Гаврилюка, Минобороны допустило их последние две недели.

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Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ 13 новых видов боеприпасов. Об этом сообщает заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии АрміїInform.

По словам Ивана Гаврилюка, за последние две недели Минобороны допустило к эксплуатации 9 видов боеприпасов для беспилотников:

многоцелевые;

комбинированного действия;

осколочно-фугасные;

кумулятивно-осколочного действия.

Также в ВСУ допустили 4 типа боеприпасов для подствольников.

"Это разработки отечественных предприятий, которые подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях применения, приближенных к боевым", — отметил Гаврилюк.

Он добавил, что за те же 2 недели было кодифицировано 15 образцов вооружения. Среди них 40-мм автоматический гранатомет, средства РЭБ против БПЛА, а также 7 моделей БПЛА. Минобороны завершило испытания нескольких моделей FPV-дронов, 120-мм гранатомета, ручной гранаты и минного трала. Также ведомство испытывает новые образцы пулеметов и другого стрелкового вооружения.

Напомним, 13 декабря Дания анонсировала новый пакет военной помощи на почти 1 млрд евро.

Также США анонсировали новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Это предпоследний транш в этом году.