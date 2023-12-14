Для БПЛА та підствольників: Міноборони допустило до експлуатації ще 13 видів боєприпасів

Безпілотники отримають багатоцільові, комбіновані, осколково-фугасні та інші типи боєприпасів. За словами Івана Гаврилюка, Міноборони допустило їх останні два тижні.

Related video

Міністерство оборони України допустило до експлуатації в ЗСУ 13 нових видів боєприпасів. Про це повідомляє заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в коментарі АрміїInform.

За словами Івана Гаврилюка, за останні два тижні Міноборони допустило до експлуатації 9 видів боєприпасів для безпілотників:

багатоцільові;

комбінованої дії;

осколково-фугасні;

кумулятивно-осколкової дії.

Також в ЗСУ допустили 4 типи боєприпасів для підствольників.

"Це розробки вітчизняних підприємств, які підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах застосування, наближених до бойових", — зазначив Гаврилюк.

Він додав, що за ті самі 2 тижні було кодифіковано 15 зразків озброєння. Серед них 40-мм автоматичний гранатомет, засоби РЕБ проти БПЛА, а також 7 моделей БПЛА. Міноборони завершило випробування кількох моделей FPV-дронів, 120-мм гранатомета, ручної гранати та мінного трала. Також відомство випробовує нові зразки кулеметів та іншого стрілецького озброєння.

Нагадаємо, 13 грудня Данія анонсувала новий пакет військової допомоги на майже 1 млрд євро.

Також США анонсували новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів. Це передостанній транш у цьому році.