ВС РФ вернули контроль над терриконом возле Горловки, где ВСУ вывесили флаг, — DeepState

Россияне обнародовали видео, на котором сняли украинский флаг. Аналитики считают, что сейчас для Сил обороны станет сложнее продвигаться на этом участке фронта.

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Российские оккупанты вернули контроль над терриконом вблизи оккупированной Горловке Донецкой области. В сети они похвастались тем, как снимают сине-желтый флаг на терриконе шахты им. Гагарина. Об этом пишут аналитики DeepState.

"Враг вернул контроль над терриконом. По нашей информации был просто рейд, взяли несколько пленных россиян и вернулись обратно. На шахте в спокойное время находилось 500 личного состава ВС РФ. Во время начала наступления врага на Авдеевку, значительная часть была снята для мясных штурмов там. Например, часть 132 ОМСБр РФ. После последних событий оборону там усилят, и уже что-то толковое сделать будет или трудно, или дорого", — говорится в публикации.

Аналитики выразили печаль по поводу такой "победы" украинских защитников, тем более, что видео о поднятии флага обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Район террикона переходит в красную зону", — пишут аналитики DeepState.

Напомним, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продвижение бойцов ВСУ возле Горловки. Он отметил, что штурмовые действия осуществили бойцы штурмовой группы 24 ОМБр имени короля Даниила.

17 ноября россияне показали присутствие украинских военных на терриконе возле Горловки. ВСУ продвигались в одной из траншей.