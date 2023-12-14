ЗС РФ повернули контроль над териконом біля Горлівки, де ЗСУ вивісили прапор, — DeepState

Росіяни оприлюднили відео, на якому зняли український прапор. Аналітики вважають, що зараз для Сил оборони стане складніше просуватися на цій ділянці фронту.

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Російські окупанти повернули контроль над териконом поблизу окупованої Горлівці на Донеччині. В мережі вони похизувалися тим, як знімають синьо-жовтий прапор на териконі шахти ім. Гагаріна. Про це пишуть аналітики DeepState.

"Ворог повернув контроль над териконом. За нашою інформацією був просто рейд, взяли декілька полонених росіян і повернулися назад. На шахті у спокійний час перебувало 500 особового складу ЗС РФ. Під час початку наступу ворога на Авдіївку, значну частину було знято для м'ясних штурмів там. Наприклад, частину 132 ОМСБр РФ. Після останніх подій оборону там посилять, і вже щось толкове зробити буде або важко, або дорого", — йдеться в публікації.

Аналітики висловили сум щодо такої "перемоги" українських захисників, тим паче, що відео про підняття прапора оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

"Район терикона переходить в червону зону", — пишуть аналітики DeepState.

Нагадаємо, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський підтвердив просування бійців ЗСУ біля Горлівки. Він зазначив, що штурмові дії здійснили бійці штурмової групи 24 ОМБр імені короля Данила.

17 листопада росіяни показали присутність українських військових на териконі біля Горлівки. ЗСУ просувалися в одній з траншей.