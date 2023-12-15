Уверен в победе: аналитики ISW проанализировали заявления Путина на "Прямой линии"

Как отмечают американские аналитики, Путин не отказался от своих максималистских целей в войне против Украины и у него появилась уверенность в успехах России на фронте.

Related video

Российский президент использовал форум "Прямая линия" и свою пресс-конференцию для обсуждения войны в Украине. В частности, именно этой теме он посвятил большую часть своего выступления, что вероятно может свидетельствовать о его уверенности в перспективах России в этой войне. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 14 декабря.

Отмечается, что в течение 2022 года Путин пытался избегать детальных обсуждений боевых действий на территории Украины. Кроме того, в прошлом году президент РФ впервые не провел с 2012 года форум "Прямая линия".

Аналитики говорят, что на фоне успешных российских мероприятий по обороне на Запорожье и неопределенной ситуации с помощью Украине от западных партнеров у Путина появилась уверенность в успехах России в войне против Украины.

Впрочем, во время мероприятия президент РФ не смог сказать, как Россия будет достигать победы и как она должна выглядеть. Также он не предложил нового подхода к войне. В отчете отмечается, что многие заявления сделанных 14 декабря были лишь шаблонными утверждениями.

Важно

"Пока не удовлетворит свою кровожадность": Путин подтвердил, что не остановит войну, — ОП

Также российский президент не отказался от своих максималистских целей в этой войне и на вопрос ответил, что они включают "денацификацию", "демилитаризацию" и "нейтральный статус Украины".

Аналитики отмечают, что под "денацификацией" Путин призывает изменить украинское правительство на приемлемое для России. Кроме того, президент РФ не объяснил, какие именно изменения в украинской армии будут означать "демилитаризацию". Среди прочего, страна-агрессор хочет, чтобы Украина отказалась от своих планов по вступлению в НАТО и ЕС.

14 декабря Владимир Путин в очередной раз заявил о своем нежелании участвовать в переговорах с Украиной. По его мнению, мир наступит только после достижения Россией своих целей. В ISW говорят, что цели российского президента равнозначны полной капитуляции Украины и Запада.

Также аналитики отмечают, что Россия возвращается к своей риторике, которая наблюдалась еще до полномасштабного вторжения. В частности, речь идет о непризнании суверенитета, территориальной целостности Украины и заявлениях об оккупации новых территорий Украины.

Важно

Преувеличил почти в полтора раза: у Буданова поймали Путина на лжи о ВС РФ

Так, на своей пресс-конференции президент РФ заявил, что якобы исторически Россия контролировала весь Черноморский регион, и он якобы не имеет ничего общего с Украиной.

Среди прочего, Путин заявил, что количество российских военных, участвующих в боевых действиях на территории Украины, намного больше, чем признают официальные лица России. Таким образом он вероятно пытается снять опасения россиян относительно мобилизации и деморализовать Украину и ее западных партнеров.

Аналитики говорят, что Владимир Путин коснулся ситуации на левобережье Херсонщины, однако не обсуждал наступление своих войск на востоке Украины. Он также пытался убедить россиян, что несмотря на санкции и последствия войны экономика РФ остается устойчивой.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин признал большие потери российской армии на войне с Украиной. Так, во время "Прямой линии" он заявил, что на фронте находится 617 тысяч военных, впрочем участие в полномасштабном вторжении принимало около 980 человек. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, разница между этими двумя цифрами составляет 363 тысячи военных.

Также Владимир Путин заявил, что якобы конфликт в Украине начался с "переворота" в 2014 году, а до этого РФ "пыталась выстроить нормальные отношения" с Украиной.