"Поражает точностью": Сырский показал, как Мариупольская бригада уничтожает технику РФ (видео)

Кадрами ударов по оккупационным войскам в Украине поделился генерал-полковник Александр Сырский.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео поражения бронетехники российской оккупационной группировки бойцами 56-й мотопехотной Мариупольской бригады. Пост опубликован в Telegram-канале генерал-полковника.

"56-я бригада поражает противника своей точностью буквально и фигурально. А главное – результативно. Спасибо, бойцы", — говорится в публикации.

Напомним, что СМИ удалось геолоцировать видео ночного пожара в Мариуполе и подтвердить, что горела база РФ. Запись очевидцев сделана на территории бывшего торгового центра "Порт-Сити", который разрушили российские войска во время начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также сообщалось, что, по информации, опубликованной в соцсетях, удар по российской базе в Мариуполе наносился британскими ракетами Storm Shadow, и что при этом погибли до полусотни человек.

По оценкам президента Американского университета в Киеве Дэна Райса, украинцы смогут и дальше отражать российскую агрессию при условии достаточной помощи от союзников.