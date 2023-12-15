"На 2-й день отпуска хотелось назад": медик ВСУ об отношении к военным в тылу (видео)

Боевой медик считает, что украинцы стали забывать о войне и вспоминают только тогда, когда куда-то прилетела ракета. Также иногда даже недоброжелательно относятся к людям в форме.

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Санитарный инструктор эвакуационного отделения 3-й отдельной штурмовой бригады Валентина с позывным Валькирия считает, что украинцы забыли о войне, а в тылу к военным гражданские иногда относятся, мягко говоря, недружелюбно. Об этом она рассказала в интервью Рамине Эсхакзай.

До войны 28-летняя Валентина работала маникюршей, а по профессии она биотехнолог. В первый день полномасштабного российского вторжения она собрала рюкзак и отправилась на пункт набора добровольцев. Ее не хотели брать из-за того, что она — девушка. Валентина заявила, что ей было все равно кем быть, лишь бы защищать страну. 25 февраля ей предложили пройти курсы по тактической медицине по протоколу MARCH. Ее сразу бросили перевозить погибших бойцов. Далее она перешла на эвакуацию раненых. Сейчас она работает в стабилизационном пункте, где принимают раненых и отправляют их в госпитали.

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За время работы в стабпункте девушка насмотрелась всего, но сейчас, признается, привыкла, ей некогда впадать в депрессию, потому что надо работать.

"Очень жаль, когда ты здесь его реанимируешь. А он не выживает", — говорит Валентина.

Она также рассказала, что получает упреки в свой адрес из-за "100 тысяч боевых" — ее это очень раздражает. Она также рассказала об отношении в тылу к военным. По ее словам, у нее были моменты, когда к ней просто подходили и обнимали, были случаи и другого отношения.

"Несколько месяцев назад был отпуск, на второй день хотелось обратно. Я заметила, что людям все равно, что в стране война. Я не против, что люди отдыхают, ведь экономика должна подниматься, люди должны работать, чтобы прокормить себя. Но, когда ты приезжаешь в Киев в форме, на тебя смотрят, как на дерьмо. Только, когда прилетает ракета куда-то, все вспоминают, что война. Большинство волонтеров, которые нам помогают, женщины", — призналась боевой медик.

Валькирия также обратилась к украинцам, чтобы донатили на ВСУ, поскольку война будет долгой.

"Хочу сказать, чтобы все учились и самосовершенствовались, потому что война будет длиться долго, и в той или иной ситуации ты должен реагировать быстро. Донатьте, помогайте, просто морально поддерживайте военных, это очень важно", — говорит она.

Напомним, что в больницах Днепра возросло количество бойцов ВСУ с укусами. Все чаще в больницы доставляют воинов, которых покусали грызуны, лисы, или же бродячие кошки и собаки.

Ранее сообщалось, что в центре Херсона медики попали под обстрел. Четверо медиков были ранены в результате обстрела медицинского учреждения. Среди них двое врачей, акушерка и работник одного из отделов.