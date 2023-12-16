Пострадали линии электропередач: в РФ обвинили ВСУ атаке дронов на Курскую область

По словам губернатора Романа Старовойта, в селе Крупец Дмитриевского района три прилета. В Железногорском районе БПЛА повредили линию электропередачи.

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Бесплотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области России в ночь на 16 декабря. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт у себя в Telegram, заявив, что дроны якобы послали Вооруженные силы Украины.

"В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция", — сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Старовойта, в Железногорском районе дроны повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.

Роман Старовой об атаке на Курскую область РФ Фото: Скриншот

Отметим, что Минобороны России на момент написания новости никак не прокомментировало сообщение Старовойта. Однако в ведомстве страны-агрессора заявили, что вечером 15 декабря БПЛА ВСУ атаковали объекты на территории оккупированного Крыма. Так, силы ПВО РФ якобы сбили 6 "украинских" дронов.

Напомним, что в ночь на 16 декабря РФ провела массированную атаку на Украину, запустив несколько групп дронов-камикадзе. Воздушная тревога в различных областях продолжалась более 6 часов. Мониторинговые каналы сообщают, что Россия запустила около 30 беспилотников.