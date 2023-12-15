В Курске прогремели взрывы: россияне пожаловались на атаку БПЛА (видео)

В российском оборонном ведомстве утверждают, что силы ПВО якобы уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью.

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В пятницу, 15 декабря, на территории Курской области Российской Федерации были слышны взрывы. Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт заявил, что над Курском работает противовоздушная оборона и призвал жителей города сохранять спокойствие.

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Позже он добавил, что в силы ПВО сбили четыре беспилотника.

Об атаке дронов на Курскую область также написали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Сначала появилось сообщение об уничтожении двух БПЛА, а спустя никоторое время – еще четырех.

В атаке беспилотников российское оборонное ведомство обвинило Украину. При этом со стороны Киева не поступало официальных подтверждений этой информации.

В местных пабликах также появились видео с камер наблюдения в Курске, на которых слышны взрывы.

Взрывы в Курске

Напомним, 8 декабря стало известно, что в результате атаки беспилотниками по аэродрому в Курской области возле села Халино был ликвидирован российский подполковник Александр Галя. Он занимал должность заместителя командира 14-го истребительного авиаполка по военно-политической работе.

Ранее, 7 декабря партизаны "Атеш" сообщили, что им удалось завербовать российских военнослужащих в Курске. Агенты партизанского движения встретились с российскими военнослужащими воинской части №11262 в Курске. В частности, там есть те, которые в воинской части оказались насильно.