Более 60 боевых вылетов: в результате атаки на аэродром в Курске погиб подполковник РФ (фото)

В российском сообществе рассказывают, что оккупант служил в 14-м истребительном авиаполку летчиком авиационной эскадрильи. Он выполнял задачи с первого дня вторжения в Украину.

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В результате атаки беспилотниками по аэродрому в Курской области возле села Халино 24 сентября 2023 года был ликвидирован российский подполковник Александр Галя. Он занимал должность заместителя командира 14-го истребительного авиаполка по военно-политической работе. Об этом сообщили 8 декабря в российском паблике "Памяти русских воинов, павших в локальных войнах" в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

Там рассказали, что ликвидированному офицеру было 48 лет. Мужчина родом из поселка Солнцево Курской области.

По информации в российском паблике, Галь закончил школу в городе Щигры Курской области и Курский музыкальный колледж. Впоследствии его призвали в армию Российской Федерации. Мужчина служил механиком самолета МиГ-23.

Кроме того, в заметке отмечается, что в 2000 году подполковник с отличием окончил училище летчиков в Армавире (Краснодарский край), где освоил самолеты Л-39 и МиГ-29.

Ликвидированный офицер занимался "подавлением" украинских систем ПВО

В сообществе добавляют, что оккупант служил в 14-м истребительном авиаполку летчиком авиационной эскадрильи. Участвовал в войне в Сирии, а с первого дня вторжения в Украину "выполнял задачи по подавлению систем ПВО" и "завоеванию преимущества на земле и в воздухе".

Халино на картах Google Maps

Также в российском паблике уточняют, что офицер совершил более 60 боевых вылетов в ходе войны против Украины.

"В течение своего боевого пути был примером для всего личного состава как в летном деле, так и в повседневной деятельности", — говорится в сообщении.

Погиб оккупант 24 сентября в результате атаки БПЛА на аэродром оккупантов Курск – Восточный.

Александр Галь

БПЛА атаковали Курск: что известно

Напомним, 24 сентября беспилотники атаковали Курск в день города. Местные власти заявили о попадании БПЛА в административное здание в Центральном округе. Из-за атаки якобы крыша здания получила незначительные повреждения. Однако украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили о попадании БПЛА в здание ФСБ.

В тот же день произошла вторая атака БПЛА, в результате которой произошел пожар. Украинские СМИ со ссылкой на ГУР заявили о попадании в нефтеперерабатывающий завод возле курского аэродрома. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российская система противовоздушной обороны якобы уничтожила беспилотный летательный аппарат над Курской и Брянской областями.