Понад 60 бойових вильотів: внаслідок атаки на аеродром у Курську загинув підполковник РФ (фото)

У російській спільноті розповідають, що окупант служив у 14-му винищувальному авіаполку льотчиком авіаційної ескадрильї. Він виконував завдання з першого дня вторгнення в Україну.

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Внаслідок атаки безпілотниками на аеродром в Курській області біля села Халіно 24 вересня 2023 року було ліквідовано російського підполковника Олександра Галя. Він обіймав посаду заступника командира 14-го винищувального авіаполку з військово-політичної роботи. Про це повідомили 8 грудня в російському пабліку "Памяти русских воинов, павших в локальных войнах" у забороненій соцмережі "ВКонтакте".

Там розповіли, що ліквідованому офіцеру було 48 років. Чоловік родом із селища Солнцеве Курської області.

За інформацією у російському пабліку, Галь закінчив школу в місті Щигри Курської області та Курський музичний коледж. Згодом його призвали до армії Російської Федерації. Чоловік служив механіком літака МіГ-23.

Крім того, у дописі зазначають, що 2000 року підполковник з відзнакою закінчив училище льотчиків в Армавірі (Краснодарський край), де освоїв літаки Л-39 і МіГ-29.

Ліквідований офіцер займався "придушенням" українських систем ППО

У спільноті додають, що окупант служив у 14-му винищувальному авіаполку льотчиком авіаційної ескадрильї. Брав участь у війні в Сирії, а з першого дня вторгнення в Україну "виконував завдання щодо придушення систем ППО" і "завоювання переваги на землі та в повітрі".

Халіно на картах Google Maps

Також у російському пабліку уточнюють, що офіцер здійснив понад 60 бойових вильотів під час війни проти України.

"Протягом свого бойового шляху був прикладом для всього особового складу як у льотній справі, так і у повсякденній діяльності", — йдеться у повідомленні.

Загинув окупант 24 вересня внаслідок атаки БПЛА на аеродром окупантів Курськ – Східний.

Олександр Галь

БПЛА атакували Курськ: що відомо

Нагадаємо, 24 вересня безпілотники атакували Курськ у день міста. Місцева влада заявила про влучання БПЛА в адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Через атаку нібито дах будівлі зазнав незначних пошкоджень. Проте українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомили про влучання БПЛА в будівлю ФСБ.

У той же день відбулася друга атака БПЛА, в результаті якої сталася пожежа. Українські ЗМІ з посиланням на ГУР заявили про влучання в нафтопереробний завод біля курського аеродрому. В Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що російська система протиповітряної оборони нібито знищила безпілотний літальний апарат над Курською та Брянською областями.