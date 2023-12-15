У Курську прогриміли вибухи: росіяни поскаржилися на атаку БПЛА (відео)

У російському оборонному відомстві стверджують, що сили ППО нібито знищили шість українських безпілотників над Курською областю.

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У п'ятницю, 15 грудня, на території Курської області Російської Федерації було чути вибухи. Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

Старовойт заявив, що над Курськом працює протиповітряна оборона і закликав жителів міста зберігати спокій.

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Пізніше він додав, що сили ППО збили чотири безпілотники.

Про атаку дронів на Курську область також написали в пресслужбі Міністерства оборони Російської Федерації. Спочатку з'явилося повідомлення про знищення двох БПЛА, а через деякий час — ще чотирьох.

В атаці безпілотників російське оборонне відомство звинуватило Україну. При цьому з боку Києва не надходило офіційних підтверджень цієї інформації.

У місцевих пабліках також з'явилися відео з камер спостереження в Курську, на яких чути вибухи.

Вибухи в Курську

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що внаслідок атаки безпілотниками по аеродрому в Курській області біля села Халіно було ліквідовано російського підполковника Олександра Галю. Він обіймав посаду заступника командира 14-го винищувального авіаполку з військово-політичної роботи.

Раніше, 7 грудня партизани "Атеш" повідомили, що їм вдалося завербувати російських військовослужбовців у Курську. Агенти партизанського руху зустрілися з російськими військовослужбовцями військової частини №11262 в Курську. Зокрема, там є ті, які у військовій частині опинилися насильно.