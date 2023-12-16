"Минус офицер": в Мариуполе взорвали авто российского оккупанта (фото)

Офицер РФ находится в мариупольской больнице. Подполье передает "отдельный привет" владельцам автомобилей с пометкой "Z" и предупреждает, что такой транспорт может стать следующим.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области взорвали машину российского офицера кавказских подразделений. Об этом сообщили в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив".

"Минус кавказской п**ар офицер — done. Мы взорвали машину российского военного офицера кавказских подразделений", — говорится в сообщении.

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Это произошло на улице Нестерова в Приморском районе. Офицер сейчас находится в мариупольской больнице. Подполье взорвало автомобиль синхронно с ударами Сил обороны по городу, в результате это позволило скрыть его от внимания местных "силовиков" и ФСБ.

Место, где взорвали автомобиль офицера РФ

"Держим кулаки, чтобы мр*зота пошла петь вместе с Кобзоном", — отметили в канале.

Фото в формате "было/стало":

Авто российского офицера "К" Авто российского офицера "После"

Кроме этого, в сопротивлении передают отдельный привет владельцам автомобилей с пометкой "Z" и предупреждают, что такой транспорт может стать следующим.

Напомним, ночью 20 октября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны взорвали автомобиль с российскими оккупантами. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что подполье ликвидировало военных РФ, которые регулярно грабили пустые квартиры мирных жителей. Взрыв произошел в момент загрузки награбленного в авто в районе Авиагородка.

27 ноября Иван Федоров рассказал, что в районе населенного пункта Мирное Запорожской области произошла перестрелка между партизанами и "кадыровцами". Во время инцидента "неожиданно" взорвалась машина оккупантов.