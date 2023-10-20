"Грузили награбленное": в Мелитополе партизаны подорвали авто оккупантов-мародеров (видео)

По данным мэра города Ивана Федорова, российские солдаты систематически грабили квартиры украинцев. Случай в одном из микрорайонов города стал для них последним.

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В ночь на 20 октября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области местные партизаны подорвали авто, в котором находились российские оккупанты. Об этом в пятницу сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По информации городского головы, партизаны ликвидировали российских солдат, которые регулярно грабили пустые квартиры в городе.

"Местные партизаны Мелитополя устроили взрыв вражеской машины. По нашим уточненным данным, ночной взрыв в Мелитополе привел к уничтожению автомобиля с оккупантами-грабителями", — написал мэр Федоров.

Сообщается, что указанные захватчики грабили жилье украинцев систематически. В один из таких случаев в микрорайоне Авиагородок на северо-западе Мариуполя они "обчистили" квартиру и стали грузить все в припаркованное авто — в этот момент и произошел взрыв.

Фото: Google Maps

"Во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка, именно в момент загрузки награбленного в авто, и произошел взрыв. Почти два года оккупации, но врагу все еще неспокойно даже во время комендантского времени ночью", — отметил мэр Мелитополя.

Взрывы в Мелитополе 20 октября

Отметим, что ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в ночь на 20 октября, в оккупированном городе слышали взрывы и движение техники на военной базе, которую оккупанты организовали в Авиагородке.

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Напомним, 13 октября стало известно, что в Мелитополе местные партизаны взорвали поезд, который перевозил вооружение из оккупированного Крыма на позиции ВС РФ на захваченных территориях.