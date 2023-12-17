Количество атак россиян в Авдеевке вдвое превышает активность на других направлениях, — Генштаб ВСУ (фото)

По информации Генштаба ВСУ, вокруг Авдеевки активность российских оккупантов в 2-3 раза превышает их наступательные действия на других направлениях.

Related video

В течение суток 17 декабря на фронте произошло 54 боевых столкновения, а на Авдеевском направлении враг в 2-3 раза превышал свою активность, однако безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 декабря, опубликованной в Facebook.

Вражеские обстрелы Украины

Враг нанес два ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Как отмечается в информации Генштаба, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на основных направлениях фронта

Как указано в сводке Генштаба, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник пытается проводить в приграничных районах диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты. Так, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ. Однако украинские защитники отбили 6 атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационный удар неподалеку Звановки Донецкой области, а от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Отбито 15 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 — южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел, однако подверг артиллерийским и минометным обстрелам около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Дарьевка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Крынок и Ольговки Херсонской области.

Важно

Нардеп объяснила, зачем Украина готовит три линии фортификационных укреплений

Ранее Фокус писал, почему партнеры Украины задерживают утверждение помощи.

Кроме того, Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский оставил США без четких обязательств, что важнейший союзник Киева продолжит поддержку нашей страны из-за продолжающихся боевых действий.