Переделанный "Корнет": эксперты рассказали о новой российской ракете Х-БПЛА

Российские пропагандисты утверждают, что ракета прошла испытания на опытном образце ударного вертолета Ка-52М. А в будущем боеприпас планируют разместить на тяжелом беспилотнике С-70 "Охотник".

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Российские пропагандисты вспомнили о противотанковой ракете Х-БПЛА, которая была представлена еще в 2021 году. Они заявляют, что несмотря эффективность наземных противотанковых комплексов, они имеют ряд ограничений, поэтому данная ракета призвана их устранить. О том, что представляет собой российская ракета, и какую угрозу она может нести рассказали 17 декабря обозреватели Defence Express.

Эксперты отметили, что данный боеприпас предназначен для установки на ударный вертолет Ка-52М, а также на ряд беспилотников, таких как "Иноходец", "Форпост", "Альтиус" и в будущем на тяжелом С-70 "Охотник". Россияне заявили, что пока ракета якобы прошла успешное испытания при установке на ударный вертолет.

Краткие характеристики ракеты

Х-БПЛА — это управляемая авиационная ракета, созданная на базе противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Боеприпас может нести кумулятивные боеголовки, способный пробить 1100-1300 мм брони, а также термобарические и фугасные боевые части.

Разработчики заявляют, что дальность ракеты достигает 10 км, при этом боеголовка имеет лазерное наведение для поражения наземной бронированной техники и малоскоростных целей в воздухе, летящих на низких высотах.

"БПЛА или вертолет, использующий ракеты Х-БПЛА, может ими одновременно обстреливать "залпом" до двух целей или же выпустить две ракеты сразу по одной цели, чтобы повысить шансы поражения", — подчеркивают эксперты.

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Собственно такой режим запуска, по мнению россиян, дает возможность "обмануть" активную защиту бронетехники, так как обе ракеты следуют по одному лазерному направлению с минимальной задержкой, чтобы защита не успела среагировать на вторую ракету.

Отдельно эксперты обратили внимание на то, что этими ракетами оснащаются модернизированные вертолеты Ка-52М. По заявлению российской стороны, эти машины в июле этого года поступили на вооружение, а в декабре уже были случае их использования на передовой.

Ранее сообщалось, что по мнению польских обозревателей, российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" должен был стать символом блестящей победы РФ над Украиной. Однако на самом деле он стал символом огромных потерь оккупантов.