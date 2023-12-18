ЕС хочет продлить льготный период для импорта некоторых видов металлов из РФ, — Bloomberg

По данным журналистов, льготный период на закупку российской стали может быть продлен до октября 2028 года.

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Государства-члены Европейского союза намерены согласиться на четырехлетнее продление льготного периода на покупку некоторых видов стали у Российской Федерации, прежде чем ввести полный запрет на импорт. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Евросоюз ввел запрет на закупку российского стального проката еще в 2022 году, однако для некоторых видов продукции был предусмотрен льготный период до 1 октября 2024 года.

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Согласно документам, с которым ознакомились в агентстве, этот период может быть продлен до октября 2028 года. Авторы публикации отмечают, что решение еще не принято и намерения стран ЕС могут измениться.

Как отмечают журналисты, льготный период дает возможность одному из крупнейших российских производителей стали ПАО

Льготный период позволяет "Новолипецкому металлургическому комбинату" отгружать стальные слябы для переработки на совместном предприятии с инвестиционным подразделением правительства Валлонии в Бельгии, которое владеет заводами по всей Европе.

Сообщается, что совместное предприятие попросило продлить льготный период в обмен на инвестиции в новую электродуговую печь, которая должна сделать продукцию более экологически чистой.

В пресс-службе "Новолипецкого металлургического комбината" отказались комментировать ситуацию.

Напомним, на 18 декабря запланирована краткая процедура принятия и последующая публикация 12-го пакета санкций Евросоюза против России. По информации СМИ, процесс утверждения этого блока санкций затруднила Австрия.

Ранее, 30 ноября, журналисты сообщили, что ряд стран Евросоюза не поддерживают некоторые части предложенного Еврокомиссией пакета санкций в отношении России, в частности так называемый "пункт о запрете России".