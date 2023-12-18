Россияне планируют создать концерн на базе захваченного "Азовмаша", — ЦНС

В Центре национального сопротивления отметили, что планы врага "далеки от реальности", ведь промышленный потенциал региона уничтожили сами же оккупанты и до сих пор продолжают это делать.

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На временно оккупированных территориях россияне планируют создать "машиностроительный концерн" на базе захваченного и уничтоженного "Азовмаша". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что планы врага "далеки от реальности", ведь промышленный потенциал региона уничтожили сами же оккупанты и до сих пор продолжают это делать.

"Однако в очередной раз констатируем мародерскую логику мышления россиян", — говорится в сообщении.

Также в Центре национального сопротивления отмечают, что российские инженеры, которые прибудут в регион для восстановления уничтоженного промышленного комплекса для работы на агрессора станут целью для Движения Сопротивления.

"Никто не останется анонимным и не уйдет от ответственности", — добавляют в ЦНС.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что ВС РФ на оккупированных территориях Херсонской области увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан.

15 декабря в ЦНС заявили, что на территории временно оккупированного Мелитополя партизаны взорвали поезд, который перевозил грузы российских захватчиков.

Также 11 декабря в Центре рассказали, российские оккупанты планируют провести инвентаризацию и "национализировать" земельные участки тех украинцев, которые отказались переоформлять право собственности.