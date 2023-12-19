Война РФ против Украины диктует новые тренды в обороне, — Минобороны Эстонии

По словам министра обороны Ханно Певкура, Эстония повысила оборонный бюджет до 3%, в частности благодаря дополнительным инвестициям. За год расходы увеличились почти на 400 миллионов евро.

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Расходы на оборону в текущем году в Эстонии значительно возросли по сравнению с предыдущим, и прогнозируется их дальнейшее увеличение в 2024 году. По мнению министра обороны страны Ханно Певкура, война между Россией и Украиной вынудила страну пересмотреть свои приоритеты в области безопасности, делая укрепление оборонного потенциала неотложной необходимостью. Об этом сообщает ERR.

В течение последних десяти лет оборонный бюджет Эстонии поддерживался на уровне около 2% от ВВП. Однако в текущем году он вырос почти до 3%, что в значительной степени обусловлено дополнительными инвестициями. В 2022 году страна направляла на оборону 776 миллионов евро, в то время как в текущем году этот показатель составил уже один миллиард 132 миллиона евро. За год расходы увеличились на почти 400 миллионов евро.

Увеличение расходов связано, в частности, с обширными закупками военного снаряжения и техники, таких как системы залпового огня, средства ПВО, новые бронированные машины для пехоты и грузовики. Также запланированы новые тендеры на следующий год.

"Насчет дронов у нас есть концепция. Мы изучаем, какие дроны нам больше подходят, потому что их два вида — для разведки и ударные. Если же говорить о дронах-камикадзе, то тендеры у нас уже заключены", — сказал министр.

Согласно высказыванию министра обороны, опыт военных действий России против Украины показал, что примерно 60% беспилотных летательных аппаратов-камикадзе не достигают своей цели. В связи с этим в текущем году Эстония провела тендер на приобретение средств для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Певкур подчеркнул, что война России с Украиной устанавливает новые стандарты ведения боевых действий, и, следовательно, формирует новые тенденции в сфере обороны, на которые Эстонии необходимо быстро реагировать. Отдельная часть расходов страны будет выделена на предоставление дальнейшей военной помощи Украине, что планируется сохранить и в следующем году.

"Мы каждый день в контакте с украинцами, чтобы понимать, в чем они нуждаются и, конечно, мы хотели бы видеть, что и другие страны поставят цель, чтобы выделять на помощь Украине ежегодно по 0,25% от ВВП", — добавил Певкур.

Ожидается, что в 2024 году оборонные расходы Эстонии превысят 3% от ВВП, в частности, за счет дополнительных инвестиций и составят один миллиард 332 миллиона евро — больше на 200 миллионов, чем в 2023 году. При этом в последующие годы подобного стремительного роста оборонных расходов в Минобороны Эстонии не ожидают.

Напомним, в начале декабря в пограничном управлении эстонской полиции пригрозили России закрытием границ. Эстонцев призвали не ездить в РФ, чтобы не оказаться "в тупике".

Эстонский глава МИД Маргус Цахкна призвал организовать спецтрибунал по военным преступлениям президента России Владимира Путина. По его словам, цель лидера страны-агрессора — уничтожить Украину, ее нацию и западные демократии.