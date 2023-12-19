Британия готовит для Украины "меморандум безопасности в Черном море": детали сделки, — The Telegraph

Британцы гарантируют, что будут помогать Украине и после завершения российско-украинской войны, пишут журналисты. Пока что известны лишь общие положения будущего соглашения.

Related video

В ближайшие недели Великобритания и Украина подпишут соглашение, которое будет предоставлять гарантии безопасности в Черном море. В рамках соглашения Великобритания не будет посылать собственные военные корабли. Зато будет предоставлять разведданные, а также "наземные и воздушные средства". О новых договоренностях между двумя странами рассказали на портале The Telegrath в материале от 19 декабря.

Важно

"Все изменят F-16": ВСУ сворачивают ряд операций из-за недостатка помощи, — Тарнавский

Со ссылкой на неназванные источники в британском правительстве журналисты указали, что документы подпишут "в течение ближайших недель". При этом договоренности называют одновременно и "соглашением о безопасности", и "меморандумом о взаимопонимании". Срок действия договоренностей — 10 лет.

Журналисты узнали некоторые детали соглашения. В частности, ожидают "поддержку военно-морских сил", предоставление разведывательных данных и финансовой помощи. Также гарантируют, что санкции против РФ продолжатся и после завершения войны: "если она задумается о следующем нападении", — говорится в статье.

На портале рассказали, что британцы были поражены умелостью Сил обороны Украины в Черном море. Например, удивляются, как удалось отодвинуть ЧФ РФ из Крыма и перебазировать его в Новороссийск. Также говорят о суперэффективном использовании ракет Brimston.

Какие конкретно инструменты получит Украина, The Telegrath не указывает. Лишь напоминает, что есть договоренности о предоставлении двух минных тральщиков Военно-морского флота Британии.

"[Соглашение] демонстрирует наши обязательства поддержать Украину в борьбе. Они также касаются предоставления гарантий после завершения военных действий: будет предоставляться помощь, если россияне снова нападут", — заявили анонимные собеседники журналистов.

Украина и Великобритания — детали

Отметим, во время саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года ряд стран заявили, что предоставят Украине гарантии безопасности: среди этих была и Великобритания. На сегодня известно, что в этой стране продолжают учиться украинские военные, согласно соглашениям, заключенным экс-премьер-министром Борисом Джонсоном. Кроме того, на днях состоялось обращение британских политиков к нынешнему главе правительства Риши Сунака: ему предложили почувствовать себя политиком времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем и продолжить поддержку Украины.

Напоминаем, в США до сих пор заблокировано выделение более 60 млрд долл., которые должны были пойти на предоставление Украине артиллерийских снарядов и другого оружия. Между тем командующий Таврийского направления Александр Тарнавский 19 декабря заявил, что ВСУ несколько переформатируют операции, учитывая ситуацию с поставками.