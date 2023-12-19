Британія готує для України "меморандум безпеки в Чорному морі": деталі угоди, — The Telegraph

Британці гарантують, що будуть допомагати Україні й після завершення російсько-української війни, пишуть журналісти. Поки що відомі лише загальні положення майбутньої угоди.

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Найближчими тижнями Велика Британія та Україна підпишуть угоду, яка надаватиме безпекові гарантії у Чорному морі. У рамках угоди Британія не надсилатиме власні військові кораблі. Натомість надаватиме розвіддані, а також "наземні та повітряні засоби". Про нові домовленості між двома країнами розповіли на порталі The Telegrath у матеріалі від 19 грудня.

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З посиланням на неназвані джерела в британському уряді журналісти вказали, що документи підпишуть "протягом найближчих тижнів". При цьому домовленості називають одночасно і "угодою про безпеку", і "меморандумом про взаєморозуміння". Термін дії домовленостей — 10 років.

Журналісти дізнались деякі деталі угоди. Зокрема, очікують "підтримку військово-морських сил", надання розвідувальних даних та фінансової допомоги. Також гарантовано, що санкції проти РФ продовжаться і після завершення війни: "якщо вона задумається про наступний напад", — ідеться у статті.

На порталі розповіли, що британці були вражені умілістю Сил оборони України у Чорному морі. Наприклад, дивуються, як вдалось відсунути ЧФ РФ з Криму і перебазувати його у Новоросійськ. Також говорять про суперефективне використання ракет Brimston.

Які конкретно інструменти отримає Україна, The Telegrath не вказує. Лише нагадує, що є домовленості про надання двох мінних тральників Військово-морського флоту Британії.

"[Угода] демонструє наші зобов'язання підтримати Україну в боротьбі. Вони також стосуються надання гарантій після завершення військових дій: буде надаватись допомога, якщо росіяни знову нападуть", — заявили анонімні співрозмовники журналістів.

Україна та Велика Британія — деталі

Зазначимо, під час саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року низка країн заявили, що нададуть Україні безпекові гарантії: серед цих країн була і Велика Британія. На сьогодні відомо, що у цій країні продовжують навчатись українські військові, згідно з угодами, укладеними експрем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Крім того, днями відбулось звернення британських політиків до нинішнього очільника уряду Ріші Сунака: йому запропонували відчути себе політиком часів Другої світової війни Вінстоном Черчіллем і продовжити підтримку України.

Нагадуємо, в США досі заблоковано виділення більш як 60 млрд дол., які мали піти на надання Україні артилерійських снарядів та іншої зброї. Тим часом командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський 19 грудня заявив, що ЗСУ дещо переформатовують операції з огляду на ситуацію з постачанням.