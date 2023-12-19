Будут насиловать и отрезать уши: Украина должна воевать с РФ до последнего, — Азов

Украинские военные воюют не против людей, а "аморальных существ". Бойцам нужно освобождать территорию, уничтожая максимальное количество личного состава врага, рассказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

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Защитник Мариуполя, начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что Украина должна воевать до последнего. Об этом он сообщил в интервью "Телевидению Торонто".

"У нас просто нет выбора, мы должны воевать до последнего. У нас нет выбора. Мы не можем договариваться", — сказал Богдан Кротевич.

По его словам, если Украина договорится, то оккупанты ее заберут и будут "насиловать, убивать, отрезать головы, уши, пальцы". Военный подчеркнул, что Силы обороны воюют не против людей, а "аморальных существ". Он отметил, что воюют не жители Москвы или Санкт-Петербурга, а россияне "из глубинок", которые могли "туалет впервые увидеть".

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"Для них (оккупантов, — ред.) нормально насиловать и отрезать уши, это абсолютно аморальные существа" — заявил он.

Кротевич добавил, что украинцам нужно воевать и освобождать территорию, уничтожая максимальное количество личного состава врага. Кроме этого, он отметил, что нужно сделать все, чтобы граждане не отказывались (идти в ВСУ, — ред.) и понимали, за что военные воюют.

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Напомним, 19 декабря начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич рассказал, что российские военные массово наступают, они атакуют там, где ВСУ не ожидают. По его словам, приоритет врага — захватить любой город.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих, среди которых 670 тысяч контрактников. В частности, увеличение связано со вступлением Финляндии в НАТО и является "пропорциональным внешним угрозам" России.