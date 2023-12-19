Ґвалтуватимуть і відрізатимуть вуха: Україна повинна воювати з РФ до останнього, — Азов

Українські військові воюють не проти людей, а "аморальних істот". Бійцям потрібно звільняти територію, знищуючи максимальну кількість особового складу ворога, розповів начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

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Оборонець Маріуполя, начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що Україна повинна воювати до останнього. Про це він повідомив в інтерв'ю "Телебаченню Торонто".

"У нас просто немає вибору, ми повинні воювати до останнього. У нас немає вибору. Ми не можемо домовлятися", — сказав Богдан Кротевич.

За його словами, якщо Україна домовиться, то окупанти її заберуть і будуть "ґвалтувати, вбивати, відрізати голови, вуха, пальці". Військовий наголосив, що Сили оборони воюють не проти людей, а "аморальних істот". Він наголосив, що воюють не жителі Москви чи Санкт-Петербурга, а росіяни "з глибинок", які могли "туалет вперше побачити".

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"Для них (окупантів, — ред.) нормально ґвалтувати та відрізати вуха, це абсолютно аморальні істоти" — заявив він.

Кротевич додав, що українцям потрібно воювати та звільняти територію, знищуючи максимальну кількість особового складу ворога. Крім цього, він зауважив, що потрібно зробити все, аби громадяни не відмовлялися (йти в ЗСУ, — ред.) та розуміли, за що військові воюють.

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Нагадаємо, 19 грудня начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич розповів, що російські військові масово наступають, вони атакують там, де ЗСУ не очікують. З його слів, пріоритет ворога — захопити будь-яке місто.

Того ж дня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія збільшиться до 1,5 мільйона військовослужбовців, серед яких 670 тисяч контрактників. Зокрема, збільшення пов'язане зі вступом Фінляндії до НАТО та є "пропорційне зовнішнім загрозам" Росії.