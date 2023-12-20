Потери ВС РФ зашкаливают из-за нехватки техники для эвакуации – ISW

По словам аналитиков, украинские и российские войска активно используют дроны. ВСУ смогли закрепиться в Крынках, несмотря на атаки оккупантов.

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ВС РФ испытывают большой дефицит техники, из-за чего у них возникают проблемы с эвакуацией раненых в Херсонской области. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 19 декабря говорится, что в Херсонской области украинские и российские войска активно используют ударные дроны. Несмотря на активные атаки оккупантов, ВСУ смогли сохранить свои позиции в Крынках. В окрестностях населенного пункта продолжаются преимущественно позиционные бои.

"Российские и украинские войска ведут позиционные бои на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области. Сообщается, что украинские силы сохранили свои позиции в Крынках на восточном берегу, несмотря на российские контратаки в этом районе", — заявили аналитики.

Карта боев в Херсонской области Фото: ISW

Напомним, что 19 декабря в ОК "Юг" рассказали, как будут освобождать левый берег Днепра. По словам спикера командования Натальи Гуменюк, на левобережье Херсонской области сохраняется большая группировка оккупантов, для вытеснения которой нужен высокий уровень мотивации.

Также 18 декабря сообщалось, что в Херсонской области в результате артобстрела пострадали 9 полицейских, которые помогали гражданским. По меньшей мере семь жилых домов и админздание было повреждено в результате российских ударов дронами и артиллерией, говорят в полиции.