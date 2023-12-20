Втрати ЗС РФ зашкалюють через брак техніки для евакуації — ISW

За словами аналітиків, українські та російські війська активно використовують дрони. ЗСУ змогли закріпитися в Кринках, незважаючи на атаки окупантів.

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ЗС РФ відчувають великий дефіцит техніки, через що у них виникають проблеми з евакуацією поранених у Херсонській області. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 19 грудня йдеться про те, що в Херсонській області українські та російські війська активно використовують ударні дрони. Незважаючи на активні атаки окупантів, ЗСУ змогли зберегти свої позиції в Кринках. На околицях населеного пункту тривають переважно позиційні бої.

"Російські та українські війська ведуть позиційні бої на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області. Повідомляється, що українські сили зберегли свої позиції в Кринках на східному березі, незважаючи на російські контратаки в цьому районі", — заявили аналітики.

Карта боїв у Херсонській області Фото: ISW

Нагадаємо, що 19 грудня в ОК "Південь" розповіли, як звільнятимуть лівий берег Дніпра. За словами речниці командування Наталії Гуменюк, на лівобережжі Херсонської області зберігається велике угруповання окупантів, для витіснення якого потрібен високий рівень мотивації.

Також 18 грудня повідомлялося, що в Херсонській області внаслідок артобстрілу постраждали 9 поліцейських, які допомагали цивільним. Щонайменше сім житлових будинків та адмінбудівлю було пошкоджено внаслідок російських ударів дронами та артилерією, кажуть у поліції.