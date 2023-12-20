Китай запустил серийное производство броневиков CS/VP14: что известно о машине (фото)

Бронемашина способна развивать скорость до 120 км/ч, при этом, по утверждению разработчиков, может легко передвигаться по пересеченной местности, в пустыне, на плоскогорьях и т.д.

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В Китае начали серийное производство высокомобильных бронемашин CS/VP14 с усиленной противоминной защитой и защитой от засад (MRAP). Разработкой данной бронетехники занималась компания Chang'an, являющаяся подразделением China Ordnance Equipment Group Corporation. Об этом 19 декабря сообщили в Defence Blog со ссылкой на репортаж на китайском телевидении.

Китайские разработчики утверждают, что броневик CS/VP14 обладает высокой мобильностью. Имея формулу 4×4 типа MRAPV, машина может легко передвигаться на пересеченной местности, в пустыне, на плоскогорьях, в условиях сильного холода или высокой температуры.

Водитель может регулировать давление воздуха на разных дорогах с помощью центральной системы подкачки. Максимальная скорость броневик составляет 120 км/ч, а минимальный радиус поворота — 8 м.

Что касается степени бронирования, то бронемашина может противостоять 7,62-мм стрелковым боеприпасам в пределах 30 м, при этом уровень защиты может быть повышен в соответствии с требованиями заказчика. Любая проекция, колеса и шасси машины могут противостоять мине, эквивалентной 8 кг тротила. Таким образом защитная способность может соответствовать уровню НАТО STANAG 4569-3b.

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"Сочетание мобильности, баллистической защиты и противоминной устойчивости CS/VP14 подтверждает его роль как важного средства в современных военных операциях и обещает отличные возможности на экспортном рынке", — отметили обозреватели.

Ранее сообщалось, что китайская оборонная компания NORINCO представила обновленный танк VT4A1. Машину оснастили круговой системой активной защиты, а также усилили крышу башни от угроз с неба.