В Пентагоне хотят, чтобы Украина нарастила производство собственного оружия, – NYT

В американском оборонном ведомстве считают, что в 2024 году Киеву стоит избрать стратегию "сдерживать и строить". По мнению экспертов, у Киева есть потенциал в области инновационных технологий.

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Некоторые представители Министерства обороны США хотят, чтобы Украина сосредоточилась на развитии собственного военно-промышленного комплекса. Об этом пишет The New York Times 20 декабря.

Сообщается, что в обозримом будущем Киев все еще будет зависеть от военной помощи союзников. На фоне этого администрация президента США Джо Байдена поддерживает создание совместных предприятий между американскими и украинскими производителями оружия.

По данным издания, в Пентагоне есть лица, которые хотят, чтобы Украина избрала стратегию "сдерживать и строить". Речь идет о том, чтобы удержать те территории, которые сейчас находятся под контролем Киева, а также нарастить собственное производство вооружений в 2024 году.

В статье говорится, что Украине нужно накопить достаточно БПЛА и ракет, чтобы создать реальную угрозу для РФ. По мнению журналистов, в таком случае появиться шанс на содержательные переговоры с Москвой в конце следующего года или в 2025 году.

По словам военного аналитика Сергея Грабского, за время полномасштабной войны украинские производители оружия обеспечили около 20% потребностей Сил обороны. В Украине производят бронетехнику, танки, самоходные гаубицы и прочие виды вооружений, однако, по мнению экспертов, наибольший потенциал Киева виден в области инновационных систем.

Напомним, 19 августа генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн планирует арендовать на территории Украины мощности танковых заводов, которые были построены еще в советское время.

Ранее, 10 июля, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что в Украине началось строительство завода, который будет заниматься производством беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.