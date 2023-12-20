У Пентагоні хочуть, щоб Україна наростила виробництво власної зброї, — NYT

В американському оборонному відомстві вважають, що у 2024 році Києву варто обрати стратегію "стримувати і будувати". На думку експертів, у Києва є потенціал у сфері інноваційних технологій.

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Деякі представники Міністерства оборони США хочуть, щоб Україна зосередилася на розвитку власного військово-промислового комплексу. Про це пише The New York Times 20 грудня.

Повідомляється, що в доступному для огляду майбутньому Київ все ще залежатиме від військової допомоги союзників. На тлі цього адміністрація президента США Джо Байдена підтримує створення спільних підприємств між американськими та українськими виробниками зброї.

За даними видання, у Пентагоні є особи, які хочуть, щоб Україна обрала стратегію "стримувати і будувати". Йдеться про те, щоб утримати ті території, які зараз перебувають під контролем Києва, а також наростити власне виробництво озброєнь до 2024 року.

У статті йдеться про те, що Україні потрібно накопичити достатньо БПЛА і ракет, щоб створити реальну загрозу для РФ. На думку журналістів, у такому разі з'явиться шанс на змістовні переговори з Москвою наприкінці наступного року або у 2025 році.

За словами військового аналітика Сергія Грабського, за час повномасштабної війни українські виробники зброї забезпечили близько 20% потреб Сил оборони. В Україні виробляють бронетехніку, танки, самохідні гаубиці та інші види озброєнь, однак, на думку експертів, найбільший потенціал Києва можна побачити в галузі інноваційних систем.

Нагадаємо, 19 серпня генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що концерн планує орендувати на території України потужності танкових заводів, які були побудовані ще за радянських часів.

Раніше, 10 липня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що в Україні розпочалося будівництво заводу, який займатиметься виробництвом безпілотних літальних апаратів Bayraktar.