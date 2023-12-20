Арктика, как стартовая площадка для ядерных ракет США: всплыли новые факты о базе Camp Century

В найденных секретных документах от 1960 года, пишут журналисты, было сказано, что ракетные войска США "скрыты и неуловимы, а ракеты на базе защищены от непогоды и от нападения противника".

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В 1950-х годах в разгар Холодной войны Соединенные Штаты обратили свое внимание на ледяные покровы Гренландии. В результате под ледяной поверхностью была создана военная научно-исследовательская база, известная как Camp Century, рассчитанная на проживание почти 200 человек. И хотя власти публично преподносили базу как "удаленное исследовательское поселение" в действительности Camp Century был частью программы по превращению части Арктики в стартовую площадку для ядерных ракет. Новыми фактами поделились обозреватели Military Times.

Согласно данным Университета Вермонта, Camp Century, задуманный как "город подо льдом", представлял собой комплекс из двадцати одного горизонтального туннеля, проходящего "сквозь толщу снега". Проектировщики хвастались, что после завершения строительства он будет в три раза больше Дании — с кинотеатром, горячим душем, часовней, библиотекой, химическими лабораториями и, самое главное, портативным ядерным реактором.

Обозреватели пишут, что выбор данной локации был удачным, так как подземный город, который расположен в тысячах миль от Москвы, был местом, где вполне можно было разместить американские баллистические ракеты средней дальности.

Таким образом, как рассказал профессор датского Орхусского университета Николай Петерсен, проект должен был использовать стратегическое положение Гренландии — посередине между двумя сверхдержавами — чтобы избежать использования межконтинентальных баллистических ракет большой дальности Minuteman, расположенных на территории США.

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Для реализации проекта США в 1958 году получили молчаливое согласие Дании, которая сохраняет контроль над крупнейшим в мире островом. В итоге несмотря на жесточайшие погодные условия база была построена, а в секретных документах от 1960 года было сказано, что ракетные войска США скрыты и неуловимы.

"Они развернуты в обширной сети тоннелей, в которых люди и ракеты защищены от непогоды и, в некоторой степени, от нападения противника. Развертывание неуязвимо для всех атак, кроме массированных, и даже тогда большая часть может быть готова для контрудара" — цитируют журналисты документ.

Американские солдаты в ледяных катакомбах базы Century. Источник: Википедия

Однако в этом дерзком плане стоимостью 2,71 миллиарда долларов не было учтено одно объективное обстоятельство. Вскоре стало ясно, что строительство атомного города в условиях сдвигающихся ледяных покровов — дело в лучшем случае непростое. К 1967 году проект был полностью отменен, а вскоре после этого массивная подземная конструкция рухнула.

Неудача, которая привела к открытию

Несмотря на этот довольно крупный военный промах, проект не был совсем уж напрасным. Ученые, которые занимались исследованием Гренландии, во время строительства базы наткнулись во время бурения на отложения подо льдом на глубине свыше 1,3 км. Они достали образцы, которые сохранились до наших дней.

В 2017 году профессор Копенгагенского университета Йорген Педер Стеффенсен и гляциолог Дорте Даль-Йенсен перебирали обширные коллекции ледяных кернов и обнаружили один из таких образцов под названием "сублед Camp Century".

"Я не знал, что с этим делать. Но когда мы достали его, подняли и увидели эти грязные комочки, я спросил: что это такое? И вдруг нас осенило — это же осадок подо льдом. Ух ты!" — вспомнил ученый.

В итоге выяснилось, что в отложениях содержатся окаменевшие фрагменты листьев и веток, доказывающие, что когда-то в одном из самых холодных регионов Земли росли растения.

Ранее сообщалось, что по словам президента Владимира Путина Россия продолжит строительство атомных подводных лодок. По информации журналистов The Moscow Times, на начало 2023 года у РФ было 11 атомных стратегических субмарин и на них 176 ракет с ядерными боеголовками.