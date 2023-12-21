Снайперы ССО ликвидировали российских разведчиков на Купянском направлении (видео)

Ночью разведывательная группа противника двигалась в направлении позиций украинских подразделений. Военные 8-го отдельного полка открыли по ним огонь.

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На Купянском направлении снайперы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали российских разведчиков. Соответствующее видео в четверг, 21 декабря, опубликовали в пресс-службе ССО.

Как отмечают в заметке, во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.

На опубликованных кадрах видно, как наши военные открыли огонь по группе российских оккупантов. Как следствие — уничтожены две единицы живой силы противника.

Как отмечают операторы ССО, на этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы.

"Наши снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и недавно уничтожили две вражеские саперные группы", — говорится в сообщении.

Напомним, представитель ОСУВ "Таврия" полковник Александр Штупун сообщил, что за прошедшие сутки российские войска в Донецкой области потеряли 13 боевых бронированных машин, среди которых была одна боевая система БТР-82 с редкой пушкой.

Также командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении украинские военные успешно ликвидировали четыре танка, самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С" и тринадцать боевых бронированных машин, включая БТР-82.