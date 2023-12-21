Снайпери ССО ліквідували російських розвідників на Куп'янському напрямку (відео)

Вночі розвідувальна група противника рухалася у напрямку позицій українських підрозділів. Військові 8-го окремого полку відкрили по них вогонь.

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На Купʼянському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували російських розвідників. Відповідне відео у четвер, 21 грудня, опублікували в пресслужбі ССО.

Як зазначають у дописі, під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку ССО виявили розвідувальну групу противника, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів.

На опублікованих кадрах видно, як наші військові відкрили вогонь по групі російських окупантів. Як наслідок — знищено дві одиниці живої сили противника.

Як зазначають оператори ССО, на цьому напрямку ворог систематично, переважно у темну пору доби, висуває свої групи.

"Наші снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та нещодавно знищили дві ворожі саперні групи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія" полковник Олександр Штупун повідомив, що минулої доби російські війська в Донецькій області втратили 13 бойових броньованих машин, серед яких була одна бойова система БТР-82 з рідкісною гарматою.

Також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку українські військові успішно ліквідували чотири танки, самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С" і тринадцять бойових броньованих машин, включно з БТР-82.