Повреждение Центра космической связи РФ в Крыму: эксперт назвал последствия для оккупантов

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, сначала необходимо узнать степень разрушения, ведь при некоторых сценариях противник останется без ситуационной осведомленности на фронте.

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В результате атаки по временно оккупированному Крымскому полуострову был поврежден Центр далекой космической связи воздушно-космических сил России. Военный обозреватель Денис Попович в эфире "24 канала" рассказал, почему этот объект важен для противника.

По его словам, Центр далекой космической связи осуществляет управление российской спутниковой группировкой. Соответственно, Кремль имеет возможность с его помощью наблюдать за ситуацией в космосе вокруг Российской Федерации.

Военный обозреватель заявил, что это крайне важный объект, однако сейчас стоит понять, насколько сильно он был поврежден. В теории у россиян теперь могут возникнуть проблемы с с управлением собственными спутниками.

Прежде всего трудности возникнут на поле боя, ведь россияне потеряют ситуационную осведомленность и не смогут отслеживать ситуацию на фронте. То есть, о передаче важной информации тоже можно забыть.

"Это важная история и она может повлиять на то, как Россия будет ориентироваться в положении своих частей и в ситуации на поле боя", – заявил Денис Попович.

Напомним, 20 декабря начали появляться сообщения о том, что на территории Крыма был поврежден Центр космической связи воздушно-космических сил России. Всего атаки было две и предварительно для обстрела использовались ракеты Storm Shadow. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что россияне могли понести потери на оккупированном полуострове.