Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: первые подробности

По данным главы ОВА Юрия Малашко, в результате российской атаки был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре областного центра.

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В четверг, 21 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом написал начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

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Малашко сообщил, что российские оккупанты обстреляли областной центр в 18.38. По информации чиновника в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура. Информации о пострадавших не поступало.

Глава ОВА отметил, что тип ракеты, которой ВС РФ ударили по Запорожью, пока устанавливается.

Ранее, в 16:42, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Напомним, 20 декабря, военные воздушного командования "Восток" сбили вражескую ракету в Днепровском районе Днепропетровской области. Речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.

По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната от 21 декабря, с первых дней полномасштабного вторжения российские оккупанты запустили по территории Украины не менее 7 400 ракет разного типа.