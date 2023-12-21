Комбриг Сергей "Волына" предложил местным властям на базе КП складывать дроны и другую технику

Сергей Волынский прибыл в Ривне, чтобы обсудить вопрос поддержки ВСУ органами местного самоуправления. Он призвал местные власти городов и областей присоединиться к его инициативе.

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В Ривне приехал майор ВСУ, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, участник обороны Мариуполя Сергей Волынский "Волина". Он получил дроны для своего подразделения и предложил местным властям организовать производство дронов на базе коммунальных предприятий. Об этом сообщил секретарь городского совета Виктор Шакирзян.

От громады он передал Сергею Волынскому четыре дрона Mavic 3 Thermal, которые оборудованы приборами, позволяющими отслеживать передвижение врага днем и ночью.

"В общем, Сергей Волынский прибыл в Ровно, чтобы обсудить вопросы поддержки ВСУ органами местного самоуправления", — отметил Шакирзян.

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Шакирзян уточнил, что речь идет о производстве необходимых для ВСУ вещей. Например, принять меры, чтобы на базе коммунальных предприятий проводить сборку дронов и другой техники из предварительно приобретенных комплектующих. Он отметил, что в Ровно уже переориентируют бюджет общины на поддержку ВСУ.

Сергей Волынский призвал местные власти городов и областей присоединиться к этой инициативе.

Напомним, что 8 июля из Турции в Украину вернулись командиры защитников Мариуполя — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Они должны были до конца войны находиться в Турции, однако вернулись в Украину.