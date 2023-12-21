Комбриг Сергій "Волина" запропонував місцевій владі на базі КП складати дрони та іншу техніку

Сергій Волинський прибув до Рівного, аби обговорити питання підтримки ЗСУ органами місцевого самоврядування. Він закликав місцеву владу міст та областей приєднатися до його ініціативи.

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До Рівного приїхав майор ЗСУ, виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя Сергій Волинський "Волина". Він отримав дрони для свого підрозділу і запропонував місцевій владі організувати виробництво дронів на базі комунальних підприємств. Про це повідомив секретар міської ради Віктор Шакирзян.

Від громади він передав Сергію Волинському чотири дрони Mavic 3 Thermal, які обладнані приладами, що дозволяють відстежувати пересування ворога вдень і вночі.

"Загалом, Сергій Волинський прибув до Рівного, аби обговорити питання підтримки ЗСУ органами місцевого самоврядування", — зазначив Шакирзян.

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Шакирзян уточнив, що йдеться про виробництво необхідних для ЗСУ речей. Наприклад, вжити заходів, аби на базі комунальних підприємств проводити зборку дронів та іншої техніки з попередньо придбаних комплектуючих. Він зазначив, що у Рівному вже переорієнтовують бюджет громади на підтримку ЗСУ.

Сергій Волинський закликав місцеву владу міст та областей приєднатися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, що 8 липня з Туреччини в Україну повернулися командири захисників Маріуполя — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Вони повинні були до кінця війни перебувати в Туреччині, проте повернулися до України.