Российский "ленд-лиз": военные рассказали, как трофеи помогают в ремонте техники ВСУ (фото)

Российскую технику в ремонтной бригаде оценили на "троечку". По словам одного из офицеров, сами машины неплохие, но находятся в запущенном состоянии.

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Для ремонта украинской военной техники в полевых условиях иногда используют комплектующие, которые были сняты с трофейной техники. В частности с российской техники снимают катки и гусеницы различной бронетехники, или запчасти к двигателям, которые потом используют во время ремонта. О работе ремонтной бригады ВСУ рассказали в АрміяInform.

Украинские военные поделились некоторыми деталями о том, как организован их процесс восстановления поврежденной техники. По их словам в таких условиях можно выполнять мелкий ремонт техники после стычек с противником, но иногда даже могут заменить двигатель.

"Кроме проблем с двигателями, к нам прибывает техника с неисправностями ходовой части, тормозной и топливной систем, как эта самоходная артиллерийская установка", — рассказал командир батальона 3-й Железной бригады майор Дмитрий Телиженко.

Бригада занимается ремонтом поврежденной техники

По его словам, для ремонта годятся и запчасти российской техники, которые хранятся отдельно. Майор отмечает, что даже если техника сгорела на ней остаются детали, которые можно применить в ходе ремонта.

"Вот на эту САУ нужно было найти вал редуктора. Именно на той свалке и нашли необходимый агрегат. Там же пополнили запас двигателя на танк", — указывает офицер на самоходку.

Склад с запчастями

Телиженко добавил, что для эвакуации машин противника с поля боя в подразделении есть несколько БРЭМ-1. Одна из таких машины вытащила из реки российскую БМП, которую оккупанты бросили на Харьковском направлении осенью прошлого года.

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Офицер оценил российскую технику "на троечку", сказал, что сами машины неплохие, но запущенные.

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