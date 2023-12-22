"Почти невозможно": бойцы Нацгвардии ликвидировали вражеский "Ланцет" из автоматов

В НГУ рассказали, что российский дрон был поражен точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74.

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На Запорожском направлении силы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии успешно ликвидировали вражеский беспилотник "Ланцет" при помощи стрелкового оружия. Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

В источнике сообщают о том, что беспилотный летательный аппарат, направлявшийся со стороны временно оккупированных территорий к позициям украинских войск, был обнаружен артиллеристами группы наблюдения.

С тремя точными выстрелами из стрелкового оружия, в частности из АК-74, вражеский беспилотный летательный аппарат был успешно поражен. Взорвавшись в воздухе, остатки "Ланцета" упали всего в 30 метрах от своей предполагаемой цели, подчеркивают бойцы национальной гвардии.

"На данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БпЛА оккупанта таких как "ZALA", "Орлан" и "Ланцет" приходится почти ежедневно. По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно. Однако, это доказывает, что бойцы Гвардии наступления "Спартан" готовы мастерски выполнять различные боевые задачи", — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 ноября украинские правоохранители сообщали, что заблокировали канал, по которому через из Евросоюза поставлялись компоненты к дронам Shahed-136 и Mohajer-6. Поставлял компоненты россиянин, который проживал длительное время в Нидерландах. За содеянное ему назначили полтора года заключения и обязали заплатить 200 тыс. евро штрафа.

Напомним, в Украине может появиться первый мультикоптер-дрононосец. С помощью него украинские военные могут наносить удары по дальнобойной артиллерии оккупантов.