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Военный Фокус Российско-украинская война

Командир ВС РФ пополнил потери России, влетев в "КамАЗ" с оккупантами (фото, карта)

КамАЗ, КамАЗ РФ, ВС РФ КамАЗ, российский КамАЗ, российский КамАЗ
Фото: РИА | Иллюстративное фото

Российских военнослужащих везли по оккупированной территории Украины, когда на встречу вылетел Lexus. По данным росСМИ, для двух бойцов ВС РФ та поездка оказалась последней.

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Российский армеец врезался в машину с ранеными "побратимами" и пополнил потери ВС РФ. Деталями 26 декабря поделились в медиа ASTRA.

Сообщается, что вечером 25 декабря нарушитель гнал на автомобиле Lexus. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной "КамАЗ". В последней как раз транспортировали раненых оккупантов.

Инцидент произошел в захваченной части Запорожской области — в районе села Владимировка. В результате аварии погибли два человека, еще 13 — получили ранения.

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Владимировка на карте боевых действий
Фото: Deep State

По данным медиа, погибшие — рядовой Максим Таблов и сержант Владимир Артамонов. Раненые — водитель-санитар рядовой Ислан Р. и 12 военнослужащих, которых он перевозил.

Также известно имя 29-летнего военного, который гнал на Lexus. "Демобилизовать" сразу двух своих сослуживцев удалось командиру отделения технической разведки ВС РФ сержанту Теймуразу Хигаеву.

Теймураз Хыгаев Fullscreen
Фото виновника аварии
Фото: Astra

Напомним, в ВСУ показали, как уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" на фронте. FPV-дрон врезался в башню бронемашины, заставив вражеский экипаж спешно бежать.

В Минобороны РФ заявили, что российская армия якобы успешно выполнила свою "главную задачу" на 2023 год в Украине. Кроме того, министр Сергей Шойгу убежден, что ВПК страны-агрессора бросил вызов "хваленому западному военно-тактическому потенциалу".