Командир ЗС РФ поповнив втрати Росії, влетівши в "КамАЗ" з окупантами (фото, карта)

Російських військовослужбовців везли по окупованій території України, коли на зустріч вилетів Lexus. За даними росЗМІ, для двох бійців ЗС РФ та поїздка виявилась останньою.

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Російський армієць врізався у машину з пораненими "побратимами" та поповнив втрати ЗС РФ. Деталями 26 грудня поділились у медіа ASTRA.

Повідомляється, що ввечері 25 грудня порушник гнав на автівці Lexus. Він злетів на зустрічну смугу та зіткнувся з машиною "КамАЗ". В останній саме транспортували поранених окупантів.

Інцидент стався у захопленій частині Запорізької області — в районі села Володимирівка. Внаслідок аварії загинули дві особи, ще 13 — отримали поранення.

Володимирівка на карті бойових дій Фото: Deep State

За даними медіа, загиблі — рядовий Максим Таблов та сержант Володимир Артамонов. Поранені — водій-санітар рядовий Іслан Р. та 12 військовослужбовців, яких він перевозив.

Також відоме ім’я 29-річного військового, який гнав на Lexus. "Демобілізувати" одразу двох своїх побратимів вдалося командиру відділення технічної розвідки ЗС РФ сержанту Теймуразу Хигаєву.

Фото винуватця аварії Фото: Astra

Нагадаємо, у ЗСУ показали, як знищили російський танк Т-90М "Прорив" на фронті. FPV-дрон врізався у башту бронемашини, змусивши ворожий екіпаж спішно тікати.

У Міноборони РФ заявили, що російська армія нібито успішно виконала своє "головне завдання" на 2023 рік в Україні. Окрім того, міністр Сергій Шойгу переконаний, що ВПК країни-агресорки кинув виклик "хваленому західному військово-тактичному потенціалу".