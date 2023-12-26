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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Командир ЗС РФ поповнив втрати Росії, влетівши в "КамАЗ" з окупантами (фото, карта)

КамАЗ, КамАЗ РФ, ЗС РФ КамАЗ, російський КамАЗ
Фото: РИА | Ілюстративне фото

Російських військовослужбовців везли по окупованій території України, коли на зустріч вилетів Lexus. За даними росЗМІ, для двох бійців ЗС РФ та поїздка виявилась останньою.

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Російський армієць врізався у машину з пораненими "побратимами" та поповнив втрати ЗС РФ. Деталями 26 грудня поділились у медіа ASTRA.

Повідомляється, що ввечері 25 грудня порушник гнав на автівці Lexus. Він злетів на зустрічну смугу та зіткнувся з машиною "КамАЗ". В останній саме транспортували поранених окупантів.

Інцидент стався у захопленій частині Запорізької області — в районі села Володимирівка. Внаслідок аварії загинули дві особи, ще 13 — отримали поранення.

Карта Запорізької області, ситуація в Запорізькій області зараз, Запорізький напрям Fullscreen
Володимирівка на карті бойових дій
Фото: Deep State

За даними медіа, загиблі — рядовий Максим Таблов та сержант Володимир Артамонов. Поранені — водій-санітар рядовий Іслан Р. та 12 військовослужбовців, яких він перевозив.

Також відоме ім’я 29-річного військового, який гнав на Lexus. "Демобілізувати" одразу двох своїх побратимів вдалося командиру відділення технічної розвідки ЗС РФ сержанту Теймуразу Хигаєву.

Теймураз Хигаєв Fullscreen
Фото винуватця аварії
Фото: Astra

Нагадаємо, у ЗСУ показали, як знищили російський танк Т-90М "Прорив" на фронті. FPV-дрон врізався у башту бронемашини, змусивши ворожий екіпаж спішно тікати.

У Міноборони РФ заявили, що російська армія нібито успішно виконала своє "головне завдання" на 2023 рік в Україні. Окрім того, міністр Сергій Шойгу переконаний, що ВПК країни-агресорки кинув виклик "хваленому західному військово-тактичному потенціалу".